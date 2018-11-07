ЦСКА - "Рома". Позитивный прогноз Грушевского

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с "СЭ" своими ожиданиями о сегодняшнем матче 4-го тура Лиги чемпионов, в котором армейцы примут "Рому". Встреча пройдет на стадионе "Лужники" в 20.55 по московскому времени.

– Жду, что армейцы сегодня выступят так же вдохновенно, как во встрече с "Реалом" месяц назад, ведь игры, показанной в Риме, недостаточно для победы в ответном матче с итальянцами, – сказал Грушевский. – Понятно, что нынешний ЦСКА побеждает не на классе, а за счет эмоций. Когда их нет – команда становится неспособна добиваться результата малыми усилиями. Уверен, что красно-синие сыграют с "Ромой" с отличным настроем. Не знаю, чего в этой уверенности больше – оптимизма опытного болельщика, или понимания ауры "Лужников", на которых торжествовали и сборная, и ЦСКА. Надеюсь, энергетика арены сработает, и наш клуб покажет свой лучший футбол. К сожалению, сам не смогу присутствовать на стадионе – очень важные съемки. Буду разрываться между ними и битвой в "Лужниках", стараться урывками следить за трансляцией.

– Игорь Акинфеев возвращается после дисквалификации. Это добавит уверенности команде?

– Возвращение капитана – безумно важный фактор. Помазун не провалился в Риме, даже удостоился заслуженных комплиментов, но оборона и вся команда в целом действовала непривычно, как бы с оглядкой. Опыта игры без Игоря практически нет.

– Ваш прогноз на матч?

– У меня есть изрядная доля уверенности в силах армейских футболистов. Меня вполне устроит минимальная победа ЦСКА. (Иван Торопцев)

После трех матчей красно-синие занимают третье место в группе G, набрав 4 очка. Римляне идут вторыми с 6 очками, столько же, набрал "Реал", который лидирует за счет победы над итальянцами в очной встрече. На четвертом месте находится чешская "Виктория" – у клуба 1 очко.

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