Букмекеры оценивают разгром "ПСЖ" и выход "Барселоны" в 1/4 финала с коэффициентом 9,28

Сегодня определятся еще два четвертьфиналиста. В одном из ответных матчей 1/8 финала "Барселона" принимает "ПСЖ". Начало - в 22:45 по московскому времени. Напомним, что три недели назад во Франции "Пари Сен-Жермен" разгромил "Барсу" со счетом 4:0.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" – "Пари Сен-Жермен"

Коэффициенты Winline: П1 1,46 – Н 5,11 – П2 6,22

Ориентировочные составы

"Барселона": тер Штеген, Пике, Умтити, Алба, Бускетс, Иньеста, Рафинья, Ракитич, Месси, Суарес, Неймар.

"ПСЖ": Трапп, Менье, Маркиньюс, Силва, Кюрзава, Верратти, Рабьо, Матюиди, Ди Мария, Кавани, Дракслер.

Потери: Видаль, Матье (оба - травм.) - -.

Прогноз на матч

Игорь ЯНОВСКИЙ, экс-полузащитник "ПСЖ"

Счет – 2:0. "Барселона” победит, но точно не в четыре мяча. Спрогнозирую 2:0 в пользу Месси и Ко. Большего “ПСЖ” им не позволит".

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 4:0. "Поверю в чудо. Месси и компания способны выпутываться из любых ситуаций".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Пари Сен-Жермен".

Прямая трансляция матча "Барселона" - "ПСЖ" - в среду, 8 марта, на канале "Матч ТВ".