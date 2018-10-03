"Барселона" на выезде обыграла "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" на "Уэмбли" уступил "Барселоне" (2:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

В составе лондонского клуба отличились Харри Кейн и Эрик Ламела. У "Барсы" забивали Филиппе Коутинью, Иван Ракитич и Лионель Месси (дважды).

"Барселона" набрала шесть очков и лидирует в группе В. "Тоттенхэм" пока что не набрал ни одного очка.

В следующем туре состоятся матчи "Барселона" - "Интер" и ПСВ - "Тоттенхэм".

Лига чемпионов

Группа В

2-й тур

"Тоттенхэм" (Англия) - "Барселона" (Испания) - 2:4 (0:2)

Голы: Коутинью, 2 (0:1). Ракитич, 28 (0:2). Кейн, 52 (1:2). Месси, 56 (1:3). Ламела, 66 (2:3). Месси, 90 (2:4).

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэйвис, Лукас, Уинкс, Ваньяма (Дайер, 57), Ламела (Льоренте, 79), Сон Хын Мин (Сиссоко, 66), Кейн.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Лангле, Пике, Жорди Альба, Артур (Видаль, 87), Бускетс (Фермален, 90+1), Ракитич, Месси, Л.Суарес, Коутинью (Рафинья, 83).

Предупреждения: Алдервейрелд, 14. Ваньяма, 41. Ламела, 43. Артур, 59. Бускетс, 71. Кейн, 74. Дайер, 90+3.

Судья: Цвайер (Германия).

3 октября. Лондон. Стадион "Уэмбли".

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