23:54 3 октября | Футбол — Лига чемпионов

"Барселона" на выезде обыграла "Тоттенхэм"

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"Тоттенхэм" на "Уэмбли" уступил "Барселоне" (2:4) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

 В составе лондонского клуба отличились Харри Кейн и Эрик Ламела. У "Барсы" забивали Филиппе Коутинью, Иван Ракитич и Лионель Месси (дважды).

 "Барселона" набрала шесть очков и лидирует в группе В. "Тоттенхэм" пока что не набрал ни одного очка.

 В следующем туре состоятся матчи "Барселона" - "Интер" и ПСВ - "Тоттенхэм".

 Лига чемпионов

 Группа В

 2-й тур

 "Тоттенхэм" (Англия) - "Барселона" (Испания) - 2:4 (0:2)

Голы: Коутинью, 2 (0:1). Ракитич, 28 (0:2). Кейн, 52 (1:2). Месси, 56 (1:3). Ламела, 66 (2:3). Месси, 90 (2:4). 

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэйвис, Лукас, Уинкс, Ваньяма (Дайер, 57), Ламела (Льоренте, 79), Сон Хын Мин (Сиссоко, 66), Кейн.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Лангле, Пике, Жорди Альба, Артур (Видаль, 87), Бускетс (Фермален, 90+1), Ракитич, Месси, Л.Суарес, Коутинью (Рафинья, 83).

Предупреждения: Алдервейрелд, 14. Ваньяма, 41. Ламела, 43. Артур, 59. Бускетс, 71. Кейн, 74. Дайер, 90+3. 

Судья: Цвайер (Германия).

3 октября. Лондон. Стадион "Уэмбли".

Все о Лиге чемпионов - здесь.

Тоттенхэм Хотспур - Барселона

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league

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