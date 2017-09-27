Андрей Ещенко: "Самый прикольный мем: "Кто нам поможет, только Ленин"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, по версии УЕФА ставший ключевым игроком красно-белых в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), в интервью "СЭ" рассказал про провалы в обороне.

– В одном из моментов "Ливерпуль" выбежал в контратаку "четыре в два" – эпизод очень похож на тот, что произошел во встрече с "Анжи", только там бежали пятеро на одного. В обоих моментах вы оказывались в обороне. Как такие эпизоды вообще случаются?

– При стандартах надо быть первым на подборе. А если подбор не твой, то происходят такие выпады. Когда в таких случаях мяч оказывается у соперника, надо фолить или выбивать в аут. К сожалению, у нас второй матч подряд такой же момент.

– В чем был ваш шанс в таких эпизодах?

– В игре с "Анжи" мне надо было остановиться у штрафной, ниже защитнику садиться уже нельзя. Останавливаться и выбирать одну из сторон, куда может пойти пас – надо было перемещаться туда, куда и пошла передача.

– А в матче с "Ливерпулем"?

– Здесь уже все было нормально – играли вдвоем, зоны перекрыты. Два защитника могут перекрыть метров 20, тут попроще.

– Видели мемы по этому моменту?

– Конечно: "Помогите!", "Ещенко, помоги мне", "Да кто бы мне помог". Если все удачно кончилось, даже смешно.

– Какой самый удачный мем?

– С Лениным прикольный. Там сравнили меня с вождем, приделали кепку и написали: "Кто нам поможет, только Ленин". (Сергей ЕГОРОВ)