03:41 | Футбол — Лига чемпионов

Андреа Пирло: "Ливерпуль" полностью превзошел "Наполи" в скорости"

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Экс-полузащитник сборной Италии Андреа Пирло после поражения "Наполи" от "Ливерпуля" в 6-м туре Лиги чемпионов (0:1) отметил, что "красные" превзошли соперника в скорости. Неаполитанцы перед заключительной встречей лидировали в группе, но в итоге стали третьими.

- Нельзя думать о предыдущих матчах, когда впереди решающая игра, - приводит пресс-служба УЕФА слова Пирло. - "Ливерпуль" полностью превзошел "Наполи" в скорости.

Ливерпуль - Наполи

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025137/index.html

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