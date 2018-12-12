Андреа Пирло: "Ливерпуль" полностью превзошел "Наполи" в скорости"

Экс-полузащитник сборной Италии Андреа Пирло после поражения "Наполи" от "Ливерпуля" в 6-м туре Лиги чемпионов (0:1) отметил, что "красные" превзошли соперника в скорости. Неаполитанцы перед заключительной встречей лидировали в группе, но в итоге стали третьими.
- Нельзя думать о предыдущих матчах, когда впереди решающая игра, - приводит пресс-служба УЕФА слова Пирло. - "Ливерпуль" полностью превзошел "Наполи" в скорости.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025137/index.html
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