Алексей Миранчук: "Локомотиву" в матче с "Галатасараем" не хватило реализации"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук заявил, что железнодорожникам не хватило реализации в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Галатасарая" (0:3).

- Атмосфера на стадионе на нас не давила, - сказал Миранчук в эфире канала "Матч ТВ". - Она давала заряд энергии. Было некоторое волнение в первые минуты. Гол, пропущенный в начале встречи, - стечение обстоятельств.

В такой атмосфере было приятно играть, она подзадоривала и подстегивала. Третий гол - также стечение обстоятельств: не приняли мяч, игровой момент. Мало забиваем? Каждому футболисту это неприятно. Сегодня моменты были - не хватило реализации. Будем исправлять ошибки и двигаться дальше.

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