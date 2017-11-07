Бывший главный тренер "Дженоа" Иван Юрич может возглавить "Хайдук", утверждает Football Italia. Специалист был уволен после поражения "грифонов" в матче 12-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией" (0:2).

42-летний хорват возглавил "Дженоа" летом 2016 года и был уволен зимой 2017-го. Весной он был снова назначен главным тренером красно-синих.

На данный момент должность главного тренера "Хайдука" является вакантной. Клуб отправил в отставку Хоана Каррильо после поражения от "Рудеша" (2:3). Что примечательно, это случилось в день увольнения Юрича из "Дженоа".