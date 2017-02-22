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Вратарь вьетнамской команды дисквалифицирован на два года за нарочно пропущенные голы

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Вратарь вьетнамской команды "Донгтам Лонган" дисквалифицирован на два года за необычную демонстрацию протеста против судейских решений в матче чемпионата страны с "Хошимин Сити". При счете 2:2 судья назначил пенальти в ворота "Донгтама", который игроки команды посчитали несправедливым. Вратарь отвернулся от мяча во время исполнения пенальти, а потом в знак протеста игроки "Донгтама" пропустили еще два гола.

Как сообщает AFP, помимо вратаря на три года дисквалифицированы главный тренер и президент клуба. Также клуб оштрафован на 6600 евро.

 

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Материалы REN-TV

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