Виталий Мутко: "У России обязательно появится представитель в ФИФА"

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что отсутствие представительства в ФИФА от России ни на что не повлияет. В пятницу стало известно, что Мутко не смог пройти проверку на соответствие требованиям ФИФА и не может баллотироваться на избрание в совет организации. Отмечается, что причиной стала вторая должность Мутко в правительстве РФ, а не расследование ФИФА по поводу доклада ВАДА о допинговых махинациях в России.

– Представитель России в ФИФА? Мы найдем возможность сотрудничества, – цитирует ТАСС Мутко. – Его наличие или отсутствие ни на что не влияет. Когда будут выборы – тогда появится, все у нас появится.

Напомним, что выборы в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля. После того как кандидатура Мутко отпала, в выборах примут участие всего 4 кандидата на 4 места в европейском совете. Также сообщается, что Мутко может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Мутко входил в исполком ФИФА с 2009 года.

Мутко подтвердил, что не будет участвовать в выборах в совет ФИФА //

Виталий Мутко: "Решение комитета никакого отношения к ЧМ не имеет" //

Мутко не идет на выборы в совет ФИФА. Что это значит