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Виталий Мутко: "Решение по представительству России в ФИФА будет найдено"

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Решение по представительству России в руководящих органах ФИФА в ближайшее время будет найдено. Об этом сообщил вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко.

Сегодня стало известно, что Мутко не будет участвовать в выборах в совет ФИФА, поскольку не был допущен к ним из-за того, что является вице-премьером РФ. Теперь это запрещено правилами футбольной организации, так как ФИФА выступает против государственного вмешательства в футбол. 

Мы с ФИФА выработаем модель представительства России в органах управления, - цитирует ТАСС Мутко. - В ближайшее время мы найдем решение этого вопроса, чтобы иметь там свое представительство, ничего страшного я здесь не вижу. Впереди еще разные выборы, мы будем принимать решения по ним с учетом критериев, которые сейчас внедряются. Я уверен, мы найдем формулу взаимодействия с ФИФА.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4083750

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