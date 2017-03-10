Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко подтвердил, что не будет участвовать в выборах в совет ФИФА. По его словам, он не намерен подавать апелляцию на это решение.

- Я хотел переизбираться, но сейчас ФИФА в лице комитета по соответствию несколько изменила критерии. Введен новый критерий - политической нейтральности, - цитирует ТАСС Мутко. - Они хотят, чтобы организация была политически нейтральна, чтобы госслужащие и представители власти из различных стран во все органы не избирались, это их право.

Об апелляции речи не идет - это же общественная работа, все нормально.