Виллаш-Боаш возглавил клуб Халка

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш стал наставником клуба "Шанхай Шанган", сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу клуба. Сегодня португалец будет представлен в качестве нового главного тренера команды. Другие подробности сделки не сообщаются.
Напомним, что с лета нынешнего года за "Шанхай Шанган" выступает бразильский форвард Халк, с которым Виллаш-Боаш работал в "Порту" и "Зените".
В минувшем сезоне новый клуб Виллаш-Боаша под руководством Свена-Ерана Эрикссона занял третье место в чемпионате Китая.
Vamphyri
Серьезно? в 39 лет, после Порту, Челси, Тоттенхема и Зенита ехать тренировать в Китай? Что-то у меня совсем уважение к португальцу пропадает. Ну да, ты по-полной облажался везде, кроме Порту, но все равно, входишь в когорту серьезных тренеров, не высшего, но первого класса точно. Принял бы середняка любого клуба из большой пятерки - был бы молодец. А вот так вот....
10:19
HerculesKolya
Халк продолжает назначать тренеров
09:21