Виллаш-Боаш возглавил клуб Халка

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш стал наставником клуба "Шанхай Шанган", сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу клуба. Сегодня португалец будет представлен в качестве нового главного тренера команды. Другие подробности сделки не сообщаются.

Напомним, что с лета нынешнего года за "Шанхай Шанган" выступает бразильский форвард Халк, с которым Виллаш-Боаш работал в "Порту" и "Зените".

В минувшем сезоне новый клуб Виллаш-Боаша под руководством Свена-Ерана Эрикссона занял третье место в чемпионате Китая.