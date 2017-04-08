Вагнер Лав вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата Турции

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав забил гол в матче 27-го тура чемпионата Турции "Газиантепспор" - "Аланьяспор", а его команда одержала победу со счетом 3:2. Этот результат позволил "Аланьяспору" выйти на десятое место в турнирной таблице. Бразилец в бомбардирской гонке догнал форварда "Бешикташа" Дженка Тосуна. У игроков по 16 мячей в активе.

В еще одном поединке "Генчлербирлии" сыграл вничью с "Антальяспором" - 1:1. Гол в составе гостей забил экс-нападающий "Анжи" Самюэль Это'О.