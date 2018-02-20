В Белоруссии тренера уволили на 4-й день после назначения. Он пришел на встречу с болельщиками пьяным

Бывший футболист минского и киевского "Динамо" Михаил Маковский был уволен с поста главного тренера клуба "Молодечно", который выступает во втором по силе дивизионе белорусского футбола, на 4-й день после назначения, сообщает sport.tut.by. 40-летний специалист возглавил команду из одноименного города 16 февраля. 19 февраля Маковский пришел на встречу с болельщиками и прессой в состоянии алкогольного опьянения, после чего был уволен.

На вакантый пост был назначен его брат-близнец Владимир Маковский. Ранее он был осужден на 2 года за организацию договорных матчей, его лишили права работать в сфере футбола на 5 лет.

После того, как об этом стало известно общественности, новым главным тренером "Молодечно" стал Валерий Ветров.