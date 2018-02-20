В Белоруссии тренера уволили на 4-й день после назначения. Он пришел на встречу с болельщиками пьяным

Бывший футболист минского и киевского "Динамо" Михаил Маковский был уволен с поста главного тренера клуба "Молодечно", который выступает во втором по силе дивизионе белорусского футбола, на 4-й день после назначения, сообщает sport.tut.by. 40-летний специалист возглавил команду из одноименного города 16 февраля. 19 февраля Маковский пришел на встречу с болельщиками и прессой в состоянии алкогольного опьянения, после чего был уволен.
На вакантый пост был назначен его брат-близнец Владимир Маковский. Ранее он был осужден на 2 года за организацию договорных матчей, его лишили права работать в сфере футбола на 5 лет.
После того, как об этом стало известно общественности, новым главным тренером "Молодечно" стал Валерий Ветров.
Slim Taller
Коррупция достигла таких масштабов,что даже в товарищеских матчах с участием белорусских клубов выявляются договорняки.Не отстают от тренда и арбитры.Совсем недавно осудили футбольного арбитра за взятку в 500 долларов.А пьяным тренером никого не удивишь.Если С.Шмолик судил матч,еле стоя на ногах (в интернете есть видео),то уж пьянство тренера это уже обыденность.
13:57
баламошка
Белое перо всё о Спартаке печётся. Хватит пить огненную воду, Белое перо, а то Гиче Маниту разгневается на тебя! Придут белые люди с берегов Невы, начнут истреблять бизонов и обращать гордых индейцев в бомжей!
13:56
индеец_Джо
Как в "Спартаке"...Только без близнецов.
13:45
баламошка
Бацька по щам обоим братухам надаёт) Будут царицу полей бульбу руками 10 лет окучивать во всех колхозах страны.
13:45
баламошка
"На вакантый пост был назначен его брат-близнец Владимир Маковский. Ранее он был осужден на 2 года за организацию договорных матчей, его лишили права работать в сфере футбола на 5 лет". /////////////Бугага))
13:34