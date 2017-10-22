Усэйн Болт: "Карьера в футболе - моя мечта и новая глава в жизни"

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт отметил, что футбольная карьера – новая глава в его жизни. Он также добавил, что хочет помогать ИААФ пропагандировать спорт.

Напомним, ранее ямаец сообщил, что хочет начать футбольную карьеру в 2018 году.

– Это моя цель. И мне не важно, что люди об этом думают, – приводит Reuters слова Болта. – Я не вру себе и глупо выглядеть не хочу. Если пойму, что футбол – не мое, то я скажу "знаете, просто забудьте об этом". Но если пойму, что у меня получается, то я серьезно попробую заняться футболом.

Это моя мечта и новая глава в жизни. А если у тебя есть мечта, то почему бы не попробовать и не посмотреть, куда тебя это приведет?

Посмотрим, что у меня получится с футбольной карьерой, но еще я определенно хочу помогать ИААФ пропагандировать спорт и поддерживать легкую атлетику на том уровне, на котором она была во времена моих выступлений.

Напомним, Болт девять раз выигрывал золото Олимпийских игр (медали Пекина-2008 в эстафете он был лишен из-за положительной допинг-пробы партнера по команде Несты Картера). Также на его счету 11 побед на чемпионатах мира и мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров. Последний старт в карьере у Болта состоялся на ЧМ-2017 в Лондоне. Он бежал последний этап в составе сборной Ямайки, но не смог завершить его из-за травмы.