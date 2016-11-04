У ФИФА и "Золотого мяча" - 20 общих номинантов

ФИФА сегодня опубликовала список из 23 претендентов на звание лучшего игрока 2016 года. По 20 позициям он совпал со списком из 30 номинантов на "Золотой мяч", который с этого года журнал France Football снова вручает отдельно от Международной федерации футбола.

20 общих номинантов ФИФА и "Золотого мяча"-2016: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Гарет Бэйл, Криштиану Роналду (оба – "Реал"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Златан Ибрагимович ("ПСЖ"/"Манчестер Юнайтед"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Тони Кроос ("Реал"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Рияд Махрез ("Лестер"), Лионель Месси ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Неймар ("Барселона"), Димитри Пайет ("Вест Хэм"), Поль Погба ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Серхио Рамос ("Реал"), Луис Суарес ("Барселона"), Джейми Варди ("Лестер").

Еще 10 номинантов "Золотого мяча": Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Пауло Дибала ("Ювентус"), Диего Годин ("Атлетико"), Гонсало Игуаин ("Наполи"/"Ювентус"), Коке ("Атлетико"), Юго Ллорис ("Тоттенхэм"), Томас Мюллер ("Бавария"), Пепе ("Реал"), Руй Патрисиу ("Спортинг"), Артуро Видаль ("Бавария").

Еще три номинанта на награду лучшему игроку года по версии ФИФА: Нголо Канте ("Челси"), Месут Езил, Алексис Санчес (оба - "Арсенал").