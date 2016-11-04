ФИФА включила Бэйла, Месси и Криштиану Роналду в список из 23 претендентов на звание лучшего игрока 2016 года

ФИФА опубликовала список из 23 претендентов на звание лучшего игрока года.

На награду претендуют: Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"), Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал"), Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус"), Криштиану Роналду (Португалия, "Реал"), Кевин де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико"), Златан Ибрагимович (Швеция, "Манчестер Юнайтед"), Андрес Иньеста (Испания, "Барселона"), Нголо Канте (Франция, "Челси"), Тони Кроос (Германия, "Реал"), Роберт Левандовски (Польша "Бавария"), Рияд Махрез (Алжир, "Лестер"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Мануэль Нойер (Германия, "Бавария"), Неймар (Бразилия, "Барселона"), Месут Езил (Германия, "Арсенал"), Димитри Пайет (Франция, "Вест Хэм"), Поль Погба (Франция, "Манчестер Юнайтед"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Алексис Санчес (Чили, "Арсенал"), Луис Суарес (Уругвай, "Барселона"), Джейми Варди (Англия, "Лестер").

Напомним, что с этого года ФИФА снова вручает приз отдельно от журнала France Football, который опубликовал свой список из 30 претендентов на звание лучшего футболиста года ранее (слияние премии произошло в 2010 году). Торжественная церемония награждения пройдет на гала-вечере ФИФА 9 января 2017 года в Цюрихе.

Голосование по определению лучших игроков и тренеров у мужчин и женщин стартует сегодня и завершится в полночь по среднеевропейскому времени 22 ноября. Победителя определят после суммирования голосов – 50 процентов составят итоги анкетирования капитанов и тренеров всех национальных команд мира из стран – членов ФИФА, а еще 50 процентов разделятся между онлайн голосованием болельщиков и опросом 200 представителей мировых СМИ.

Ранее были названы 10 претендентов на звание лучшего тренера года у женщин и мужчин, а также номинанты на звание лучшего игрока года у женщин.

Тройки финалистов в четырех названных категориях, а также претенденты на Приз Пушкаша (лучший гол) и новой награды ФИФА для болельщиков будут названы 2 декабря. Вручение призов пройдет в рамках гала-вечера ФИФА в Цюрихе 9 января 2017 года. Тогда же будет награжден обладатель приза ФИФА за "честную игру" и определена команда года по версии профосоюза игроков ФИФА из 55 номинантов.