17:31 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Тостао: "Неймар лучше Ромарио и Роналдо"

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Бывший нападающий сборной Бразилии Тостао выразил мнение, что его соотечественник Неймар в будущем сможет стать лучшим игроком в истории страны со времен Пеле

- Неймар уже лучше Ромарио и Роналдо, - цитирует El Pais Тостао. - Ромарио и Роналдо были великими в некоторых аспектах, Неймар более совершенен. Не знаю, станет ли он лучшим игроком мира, но он однозначно феномен. У него хороший удар, он умный игрок, быстрый, хорош в пасе, избегает фолов. Он может стать самым выдающимся игроком Бразилии со времен Пеле.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бомбардир Нации

Ну если сравнить сборные в которых играл Роналдо и Ромарио и болото в котором играет Неймар, все верно по идее. Но сравнивать их нельзя, другие времена, другие сборные против кого бразильцы играли. Неймар золото ЧМ никогда не выиграет также как и Месси при такой сборной Германии. Так что извиняйте днари )))

21:08

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