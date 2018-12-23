Тите: "Неймар уже мужчина, а не мальчик"

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил, почему сохранил за Неймаром должность капитана в команде. Это решение специалиста подвергалось критике в том числе в Бразилии.

– У Неймара большое сердце, он хороший человек с отличным характером, – цитирует SporTV Тите. – Когда все в порядке, поддержка тренера не нужна. А я хотел поддержать его, доверив дополнительную ответственность. В ключевой момент ему нужна эта поддержка, это ощущение ответственности. Неймар уже мужчина, а не мальчик. Он созрел для роли лидера.