СМИ: Контракт Слуцкого с "Витессом" будет рассчитан на два года

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий согласовал контракт с "Витессом"и летом официально возглавит команду. По информации Omroep Gelderland, соглашение с 46-летним специалистом будет рассчитано на два года.

Слуцкий сменит в должности Хенка Фрейзера, покидающего пост по окончании сезона. В январе генеральный директор и спортивный директор "Витесса" встречались с российским специалистом. Последним местом работы Слуцкого был "Халл", из которого он был уволен по ходу нынешнего сезона. "Витесс" после 26 туров идет на шестом месте в чемпионате Голландии.