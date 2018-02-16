СМИ: Инфантино хочет отменить зимнее трансферное окно

Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен провести глобальные изменения в футбольной трансферной системе.
Как утверждает L'Equipe, ФИФА 28 февраля обсудит план, состоящий из 11 пунктов. В их число входит отмена зимнего трансферного окна, а также ограничение летнего, чтобы оно закрывалось с началом чемпионатов. Кроме того, планируется ограничение количества футболистов, которых в течение сезона клуб может брать или сдавать в аренду.
Также рассматривается введение потолка зарплат, ограничение комиссии, которую получают агенты и посредники при проведении трансферов футболистов.
Напомним, что ряд национальных первенств, включая чемпионат Бразилии, лигу MLS, скандинавские и прибалтийские чемпионаты, играют по системе "весна - осень". Как будет налажена трансферная система в случае отмены зимнего окна, не уточняется.
Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года. В этой должности он сменил Зеппа Блаттера, занимавшего пост с 1998 года. Последний был отстранен от футбольной деятельности по делу о коррупции.
Одной из главных реформ Инфантино сейчас является расширение числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48. Новый формат вступит в силу с ЧМ-2026.
Платошкин Андрей
баламошка Ну зачем вы так наших кокошек))) Можно просто пару нулей в числах контрактах убрать. И тогда в футбол в России будут играть те, кто его любит и кто умеет)
21:49
баламошка
Глобальные изменения надо начинать с отмены российских футболёров)
21:33
Serenky25
Ну не знаю. По мне, так глобальные изменения надо начинать с отмены офсайдов.
21:32
баламошка
Если всё это произойдёт вместе с потолками зарплат, то Инфантишке надо будет памятник поставить! Маленький такой. Но памятник!
21:13
баламошка
Jean4 Если это произойдет, у СЭ зимой нечем будет заполнять новостную ленту. О чем еще вообще писать, кроме как про то, кто в очередной раз переходит в Спартак?////////////Они будут врать, что трансферное окно открыто)
21:11
Sage
Джанни - Светлая голова !!! Мы с тобой !!!
21:10
Jean4
Если это произойдет, у СЭ зимой нечем будет заполнять новостную ленту. О чем еще вообще писать, кроме как про то, кто в очередной раз переходит в Спартак?
21:07
баламошка
Тремя ногами за!!! А то футболисты с агентами постоянно бегают туда-сюда, выбивая себе контракты получше и ШАНТАЖИРУЮТ СВОЕЙ ПРОДАЖНОЙ НАТУРОЙ НАШИ ЛЮБИМЫЕ КЛУБЫ! Вот это дело! Вот это разговор! Неймар, бушь теперь вечно в ПСЖ своей без трофеев сидеть! Бугага)
21:06
Бармалей3000
Zangezi- все логично
21:05
Бармалей3000
респект
21:04
Бармалей3000
Зимнее давно пора, менять команду по середине сезона не правильно
20:55