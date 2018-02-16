20:50 | Футбол — "Пас из-за границы"

СМИ: Инфантино хочет отменить зимнее трансферное окно

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Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен провести глобальные изменения в футбольной трансферной системе.

 
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Как утверждает L'Equipe, ФИФА 28 февраля обсудит план, состоящий из 11 пунктов. В их число входит отмена зимнего трансферного окна, а также ограничение летнего, чтобы оно закрывалось с началом чемпионатов. Кроме того, планируется ограничение количества футболистов, которых в течение сезона клуб может брать или сдавать в аренду. 

Также рассматривается введение потолка зарплат, ограничение комиссии, которую получают агенты и посредники при проведении трансферов футболистов.

Напомним, что ряд национальных первенств, включая чемпионат Бразилии, лигу MLS, скандинавские и прибалтийские чемпионаты, играют по системе "весна - осень". Как будет налажена трансферная система в случае отмены зимнего окна, не уточняется.

Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года. В этой должности он сменил Зеппа Блаттера, занимавшего пост с 1998 года. Последний был отстранен от футбольной деятельности по делу о коррупции. 

Одной из главных реформ Инфантино сейчас является расширение числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48. Новый формат вступит в силу с ЧМ-2026.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Платошкин Андрей

баламошка Ну зачем вы так наших кокошек))) Можно просто пару нулей в числах контрактах убрать. И тогда в футбол в России будут играть те, кто его любит и кто умеет)

21:49

баламошка

Глобальные изменения надо начинать с отмены российских футболёров)

21:33

Serenky25

Ну не знаю. По мне, так глобальные изменения надо начинать с отмены офсайдов.

21:32

баламошка

Если всё это произойдёт вместе с потолками зарплат, то Инфантишке надо будет памятник поставить! Маленький такой. Но памятник!

21:13

баламошка

Jean4 Если это произойдет, у СЭ зимой нечем будет заполнять новостную ленту. О чем еще вообще писать, кроме как про то, кто в очередной раз переходит в Спартак?////////////Они будут врать, что трансферное окно открыто)

21:11

Sage

Джанни - Светлая голова !!! Мы с тобой !!!

21:10

Jean4

Если это произойдет, у СЭ зимой нечем будет заполнять новостную ленту. О чем еще вообще писать, кроме как про то, кто в очередной раз переходит в Спартак?

21:07

баламошка

Тремя ногами за!!! А то футболисты с агентами постоянно бегают туда-сюда, выбивая себе контракты получше и ШАНТАЖИРУЮТ СВОЕЙ ПРОДАЖНОЙ НАТУРОЙ НАШИ ЛЮБИМЫЕ КЛУБЫ! Вот это дело! Вот это разговор! Неймар, бушь теперь вечно в ПСЖ своей без трофеев сидеть! Бугага)

21:06

Бармалей3000

Zangezi- все логично

21:05

Бармалей3000

респект

21:04

Бармалей3000

Зимнее давно пора, менять команду по середине сезона не правильно

20:55

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