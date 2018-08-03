Скалони и Аймар временно возглавят сборную Аргентины

Лионель Скалони и Пабло Аймар будут временно руководить сборной Аргентины после ухода с поста главного тренера команды Хорхе Сампаоли.

- В следующих товарищеских играх национальную команду будут тренировать Скалони и Аймар. Мы возьмем паузу, чтобы определиться с кандидатурой тренера, который возглавит команду в будущем, - цитирует ESPN главу Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа.

Отметим, что Скалони входил в тренерский штаб Сампаоли на чемпионате мира-2018. Бывший полузащитник сборной Аргентины Аймар ранее работал с юношеской сборной страны (игроки не старше 17 лет).

В ближайших матчах аргентинцы сыграют с командой Гватемалы 7 сентября в Лос-Анджелесе, четырьмя днями позже - со сборной Колумбии в Нью-Джерси.