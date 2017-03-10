Сергей Анохин: "Вопрос о Мутко не комментирую"

Вице-президент РФС Сергей Анохин отказался комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что президент федерации Виталий Мутко не смог баллотироваться на выборы в совет ФИФА.

- Этот вопрос я не комментирую точно, - сказал Анохин.

Ранее, напомним, со ссылкой на АP появилась информация о том, что Мутко не смог пройти проверку на соответствие требованиям ФИФА и не может баллотироваться на избрание в совет организации. Отмечается, что причиной стала вторая должность Мутко в правительстве РФ, а не расследование ФИФА по поводу доклада ВАДА о допинговых махинациях в России. ФИФА выступает против государственного вмешательства в футбол. (Любовь КОНЯЕВА)

Мутко не идет на выборы в совет ФИФА. Что это значит