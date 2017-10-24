Роналду - за игроков "Реала" и Зидана с Моуринью

Капитан сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду в опросе ФИФА по определению лучшего игрока 2017 года проголосовал за своих одноклубников. На первое место он поставил Луку Модрича, на второе - Серхио Рамоса, на третье - Марселу.

Сам Роналду выиграл это голосование, набрав 43,16 процента. В 2017 году он стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, а со сборной Португалии вышел в финальную стадию ЧМ-2018 и стал третьим на Кубке конфедераций-2017.

Кроме того, португалец назвал тройку лучших тренеров: Зинедин Зидан ("Реал"), Жозе Моуринью ("МЮ"), Леонарду Жардим ("Монако"). Эту номинацию выиграл французский специалист.

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