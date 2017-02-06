Робби Кин тренируется с "Аль-Ахли"

Нападающий Робби Кин, в ноябре покинувший "Лос-Анджелес Гэлакси", находится в расположении "Аль-Ахли", клубная пресс-служба. Ирландец тренируется в составе коллектива из ОАЭ и, вероятно, станет новым игроком этой команды.

Ранее сообщалось, что 36-летний Кин может продолжить карьеру в Ирландии. Примечателен тот факт, что на профессиональном уровне футболист на родине ранее не выступал, так как еще в юные годы перебрался в Англию.