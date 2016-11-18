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Кин покидает "Лос-Анджелес Гэлакси" вслед за Джеррардом

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Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Робби Кин покинет клуб по окончании сезона. 36-летний ирландец провел в американской команды шесть сезонов и трижды становился победителем MLS. В его активе – 92 гола в матчах лиги, а всего более ста. В 2014 году он получил звание лучшего игрока MLS. При этом Кин не намерен завершать профессиональную карьеру, однако информации о его новом месте работы пока нет.

Напомним, ранее об уходе из "Гэлакси" объявил бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард.

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