Ривалдо: "Роналду заслужил "Золотой мяч-2018" больше других"

Бывший нападающий сборной Бразилии​ Ривалдо считает, что "Золотой мяч-2018" должен был получить нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. ​Награда досталась хавбеку "Реала" Луке Модричу​.

Роналду выигрывал трофей в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 году, форвард и капитан "Барселоны"Лионель Месси​ – в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015-м.

– У Модрича был отличный сезон, – приводит слова Ривалдо Goal. – Он выиграл Лигу чемпионов и помог сборной Хорватии​ оказаться в финале чемпионата мира, но если бы выбирал я, то проголосовал бы за Роналду. Португалец забил много голов в прошлом сезоне, выиграл Лигу чемпионов. Он забил великолепный гол "Ювентусу" в гостевом матче. Он доказал свою ценность на чемпионате мира, забив четыре мяча, в том числе сделав хет-трик в матче с Испанией. Поэтому я считаю, что он заслужил награду больше, чем кто-либо другой. И потом у нас также есть Лионель Месси, который по крайней мере должен был попасть в топ-3. Честно говоря, я не понимаю, почему в этот раз все изменилось и Криштиану с Месси оказались в тени, ведь у обоих были хорошие сезоны. Говорят, что смена клуба Роналду могла повлиять на то, что он не получил награду, но я не согласен с этим, так как большинство главных моментов произошли, когда он уже покинул "Реал" и перешел в "Ювентус".