"Реал Солт-Лейк" ушел от поражения в игре с "Гэлакси", Мовсиян сделал голевой пас

"Реал Солт-Лейк" сыграл вничью на своем поле с "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче регулярного чемпионата MLS со счетом 3:3. При этом хозяева ушли от поражения на четвертой компенсированной минуте. Арендованный у "Спартака" нападающий "Солт-Лейк" Юра Мовсисян стал автором результативной передачи. В составе гостей дублем отметился мексиканец Джованни Дос Сантос.

MLS

Регулярный чемпионат

"Реал Солт-Лейк" – "Лос-Анджелес Гэлакси" – 3:3 (0:1)

Голы: Боатенг, 6 (0:1). Плата, 53 – с пенальти (1:1). Дос Сантос, 57 (1:2). Дос Сантос, 64 (1:3). Плата, 67 (2:3). Мартинес, 90+4 (3:3).