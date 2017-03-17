Президент "Шапекоэнсе": "После авиакатастрофы только "Барселона" помогла нам деньгами"

Президент "Шапекоэнсе" Плинио Давид Де Невес рассказал, что после того, как 29 ноября минувшего года в авиакатастрофе погибли практически все члены команды, только "Барселона" помогла клубу финансово. Напомним, что из 77 человек, которые находились на борту, погиб 71. В числе шестерых выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.

– "Барселона" – единственный клуб, который помог нам финансово, – цитирует FOX Sports MX Де Невеса. – Каталонцы поддерживали нас с самого первого дня. Они пригласили нас провести матч в рамках Кубка Гампера и наверняка оплатят наш перелет, проживание в Барселоне и прочее. Доход от продажи билетов и телевизионных прав мы поделим.