Неймар, Месси и Сауль Ньигес претендуют на премию имени Ференца Пушкаша за лучший гол

ФИФА назвала десять претендентов на приз имени Ференца Пушкаша, который вручается автору самого красивого гола в году. В число номинантов попал гол нападающего "Барселоны" Неймара в ворота "Вильярреала" в матче чемпионата Испании 8 ноября 2015 года. Его одноклубник Лионель Месси номинирован за гол в составе сборной Аргентины в ворота США на Кубке Америки 21 июня 2016 года.

Также в списке номинантов оказался защитник сборной Испании Марио Гаспар за гол в ворота Англии 13 ноября 2015 года, южноафриканец Хломфо Кекана за гол в ворота Камеруна в отборочном турнире Кубка Африки 26 марта 2016 года, бразилец Марлон, отличившийся 21 апреля 2016 года в матче "Коринтианса" с "Кобресалем". Сауль Ньигес из "Атлетико" номинирован за гол в ворота "Баварии" 27 апреля 2016 года в Лиге чемпионов.

В число номинантов попал валлиец Хэл Робсон-Кану за гол в ворота Бельгии на Euro-2016, финн Симон Скрабб номинирован за гол в матче чемпионата Швеции, который забил 31 октября прошлого года, Мохд Фаис Субри – за гол в чемпионате Малайзии 16 февраля 2016 года. Также в списке оказалась Данюска Родригес из юношеской сборной Венесуэлы, забившая гол в ворота Колумбии 14 марта 2016 года.

Награда победителю будет вручена 9 января на гала-вечере ФИФА в Цюрихе. Голосование болельщиков на официальном сайте ФИФА пройдет в два этапа. 2 декабря список претендентов сократится до трех по итогам первого раунда голосования.