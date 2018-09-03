16:50 | Футбол — "Пас из-за границы"

Месси впервые за 12 лет не вошел в тройку претендентов на звание лучшего игрока года


ФИФА объявила шорт-лист претендентов на приз лучшему футболисту года. В тройку номинантов вошли Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус"сборная Португалии), Лука Модрич ("Реал"сборная Хорватии) и Мохамед Салах ("Ливерпуль"сборная Египта).

Места в тройке претендентов не нашлось форварду "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси. Для него это непопадание в итоговый список данной премии или ее аналога оказалось первым за 12 лет – в последний раз такое случалось в 2006 году.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.

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