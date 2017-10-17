Мэр Беневенто назвал Страмаччони кретином

Главный тренер "Спарты" Андреа Страмаччони породил скандал, сравнив свою команду с "Беневенто". Итальянский специалист после поражения сказал: "Мы не "Беневенто, вы же знаете", что не понравилось мэру итальянского города, который ответил тренеру в аналогичном стиле.

- Я не Страмаччони, вы же знаете. Экс-тренер "Интер" прокомментировал поражение, как кретин, что заставляет нас быть озадаченными, и это откровенно неприемлемо, - приводит Football Italia слова мэра Беневенто Клементе Мастеллы. - Надеюсь, союз тренеров вмешается, и Андреа извинится перед "Беневенто" и городом.

Позже сам Страмаччони извинился и объяснил свои слова: "Я просто упомянул "Беневенто", потому что они впервые играют в серии А. Прошу прощения у тех, кто обиделся, но это не входило в мои планы".