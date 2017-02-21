Мальчик, спасший шесть человек из самолета "Шапекоэнсе", встретился с игроками "Реала"

Йохан Рамирес, который одним из первых прибыл на место крушения самолета с представителями клуба "Шапекоэнсе" 29 ноября, встретился с игроками "Реала", сообщает пресс-служба мадридского клуба. В подарок 15-летний колумбийский мальчик получил майку своего соотечественника Хамеса Родригеса. Ранее сообщалось, что Рамиресу подарили новый дом, построенный добровольцами, которые решили отблагодарить Рамиреса за храбрость.
Напомним, в результате крушения самолета выжило шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету.
Johan, the 'Angel boy' met his idols at Real Madrid City. pic.twitter.com/8MtabDLn4T– Real Madrid Info (@RMadridInfo) 20 февраля 2017 г.
Леня-космос
Вот молодец парень, не растерялся в трудной ситуации!
02:31