02:19 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Мальчик, спасший шесть человек из самолета "Шапекоэнсе", встретился с игроками "Реала"

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Йохан Рамирес, который одним из первых прибыл на место крушения самолета с представителями клуба "Шапекоэнсе" 29 ноября, встретился с игроками "Реала", сообщает пресс-служба мадридского клуба. В подарок 15-летний колумбийский мальчик получил майку своего соотечественника Хамеса Родригеса. Ранее сообщалось, что Рамиресу подарили новый дом, построенный добровольцами, которые решили отблагодарить Рамиреса за храбрость.

Напомним, в результате крушения самолета выжило шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету.

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Материалы REN-TV

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