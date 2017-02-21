Мальчик, спасший шесть человек из самолета "Шапекоэнсе", встретился с игроками "Реала"

Йохан Рамирес, который одним из первых прибыл на место крушения самолета с представителями клуба "Шапекоэнсе" 29 ноября, встретился с игроками "Реала", сообщает пресс-служба мадридского клуба. В подарок 15-летний колумбийский мальчик получил майку своего соотечественника Хамеса Родригеса. Ранее сообщалось, что Рамиресу подарили новый дом, построенный добровольцами, которые решили отблагодарить Рамиреса за храбрость.

Напомним, в результате крушения самолета выжило шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету.