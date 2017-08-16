Максим Максимов: "Сарсания очень уважаемый человек как в России, так и в Европе"

Нападающий "Тракая" Максим Максимов отметил, что в детском возрасте к нему проявляли интерес скауты питерской "Смены". Лучший бомбардир текущего розыгрыша Лиги Европы рассказал, что достаточно быстро смог адаптироваться в "Атлантасе".

– Роналдинью в 13 лет забил 23 гола за матч. Вы побили его рекорд?

– Нет, до него далеко. Но точно помню, что однажды забил семь мячей, хотя играл не весь матч – в середине второго тайма был заменен.

– На детских турнирах целый рой скаутов. Вас пытались переманить к себе из больших клубов?

– Интересовались скауты питерской "Смены", даже общались с родителями. Но они тогда решили, что мне рано уезжать, так что я остался в "Факеле".

– За "Факел" вы так и не сыграли?

– Попал в основную команду в 2013-м. Пару месяцев потренировался, а затем уехал в Литву, когда Константин Сергеевич Сарсания уже возглавлял "Атлантас". Он меня знал по "Факелу" и предложил переехать к себе. Там все очень быстро получилось: прилетел в Литву – и Laba diena!

– Что?

– Это по-литовски "добрый день". Единственное, что я знал на тот момент. Ну, еще "спасибо" и "пока". Вообще литовский сложный – поначалу я совершенно ничего не понимал. Вдобавок местные русский плохо знают – люди за 30 еще могут объяснить, а молодежь не понимает. Сейчас уже бегло говорю.

– В чем "фишка" тренера Сарсании?

– Это очень уважаемый человек – как в России, так и в Европе. Но при этом очень простой: с ним легко общаться, он всегда беседует с игроками, с молодыми в том числе. Считаю, это правильно, помогает наладить контакт с футболистами. У Сарсании я преимущественно играл слева в полузащите, но сейчас – в центре нападения.

– Сколько вы поначалу зарабатывали в "Атлантасе"?

– Дайте посчитать... Тогда зарплата была еще в литах, примерно 800 евро. Но меня больше волновали не деньги, а проблемы с документами. Мне не могли сделать рабочую визу из-за каких-то проблем с бумагами, поэтому приходилось туда-сюда кататься раз в три месяца. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Максимова