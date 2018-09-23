Лорис Кариус: "Я хочу каждую неделю получать новый вызов"

Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус рассказал о причинах своего ухода из "Ливерпуля". По словам немецкого вратаря, он нуждался в новом вызове.

- Я хотел новый вызов и клуб, где я буду получать каждую неделю новую задачу, - приводит Sport1 слова Кариуса. - Я в таком возрасте, когда хочется играть. "Бешикташ" очень хотел получить меня. Мне никто не сказал, что я должен был уйти. Это было не бегство из "Ливерпуля".

Кариус выступал за "Ливерпуль" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 33 матча в составе "красных" и пропустил 31 гол.

Турецкий клуб арендовал 25-летнего немца на два сезона. Детали сделки не разглашаются.