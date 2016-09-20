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Лэмпард может пропустить остаток регулярного сезона в MLS

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Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Фрэнк Лэмпард рискует пропустить остаток регулярного чемпионата MLS. Как сообщает пресс-служба клуба, 38-летний англичанин в воскресном матче с "Далласом" повредил камбаловидную мышцу на левой ноге и выбыл на 3-4 недели. Отмечается, что это не рецидив травмы, полученной игроком в начале сезона. Таким образом, Лэмпард может пропустить остаток регулярного сезона в Северной Америке, который завершается 23 октября. У "Нью-Йорк Сити", занимающего 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, остались матчи с "Чикаго Файр", "Хьюстон Динамо", "Ди Си Юнайтед" и "Коламбус Крю".

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