Лэмпард может пропустить остаток регулярного сезона в MLS

Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Фрэнк Лэмпард рискует пропустить остаток регулярного чемпионата MLS. Как сообщает пресс-служба клуба, 38-летний англичанин в воскресном матче с "Далласом" повредил камбаловидную мышцу на левой ноге и выбыл на 3-4 недели. Отмечается, что это не рецидив травмы, полученной игроком в начале сезона. Таким образом, Лэмпард может пропустить остаток регулярного сезона в Северной Америке, который завершается 23 октября. У "Нью-Йорк Сити", занимающего 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, остались матчи с "Чикаго Файр", "Хьюстон Динамо", "Ди Си Юнайтед" и "Коламбус Крю".