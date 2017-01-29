Коку подчеркнул: ПСВ сделает все, чтобы Преппер, которым интересуется "Зенит", остался в команде

Полузащитник ПСВ Дейви Преппер, ставший автором победного гола в матче 20-го тура чемпионата Голландии с "Хераклесом" (2:1), не стал комментировать возможный уход из клуба. Интерес к 25-летнему футболисту прявляет "Зенит". По последней информации в СМИ, голландский клуб отказал питерцам в трансфере, несмотря на сумму в 14 миллионов евро. ПСВ требует как минимум 20 миллионов.

"Давайте подождем и посмотрим", – подчеркнул Пеппер.

При этом главный тренер команды Филлип Коку подчеркнул, что клуб сделает все возможное, чтобы Преппер остался в команде, однако не все зависит от них.

Центральный хавбек ПСВ в этом сезоне провел 20 матчей в чемпионате Голландии и забил 5 голов. Кроме того, на его счету один мяч в шести встречах Лиги чемпионов. (Александр БОБРОВ)