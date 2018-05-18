Клайверт-младший недоволен тем, что "Аякс" хочет продлить с ним контракт

Нападающий "Аякса" Джастин Клайверт недоволен тем, что клуб настаивает на продлении контракта. По мнению 19-летнего голландца, амстердамцы хотят заключить с ним новое соглашение только для того, чтобы продать подороже.

- Я не понимаю, чего хочет "Аякс", - цитирует De Volkskrant Клайверта. - Клуб хочет заставить меня продлить контракт, чтобы запросить больше у клубов, которые хотят меня. Мое намерение состоит в том, чтобы остаться. Все знают, что меня не волнуют деньги. Моя единственная цель - улучшить себя. Хочу стать лучшим в мире, но чувствую себя под давлением. Мне сказали, что, либо я подписываю новый контракт, либо могу уйти, это вопрос не футбола, а денег.