Карло Тавеккьо: "Было сразу понятно, что Чеферин - правильный человек для УЕФА"

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо доволен победой Александера Чеферина на выборах президента УЕФА. Словенец одержал победу на выборах, набрав 42 голоса против 13 у соперника Михаэла ван Прага.

- Даже не ожидали, что Чеферин так быстро завоюет доверие большинства ассоциаций, - цитирует Sky Sport Italia Тавеккьо. - Было сразу понятно, что он правильный человек, даже несмотря на малую известность большинству людей. Его победа - прекрасное достижение и, конечно, его первый официальный визит в качестве президента УЕФА будет в Италию.