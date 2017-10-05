Кака отказался от перехода в "Манчестер Сити" за 100 миллионов фунтов

Полузащитник "Орландо Сити" Кака признался, что в 2009 году мог перебраться из "Милана" в "Манчестер Сити"​. Английский клуб был готов заплатить 100 миллионов фунтов стерлингов за бразильского хавбека.

- Переговоры прошли очень продуктивно. Единственное, что останавливало завершение сделки - мое последнее слово, - цитирует FourFourTwo Кака. - Все дошло до того, что обсуждались все цифры и тонкие детали контракта. Заработная плата, которую мне предлагали, была намного выше, чем в "Милане". Мне стало интересно, как будет выглядеть моя жизнь в Англии, каково будет моим детям и жене. Все эти мысли крутились у меня в голове.

В итоге я пришел к выводу, что было не совсем подходящее время, чтобы перейти в "Сити", и главная причина заключалась в неуверенности в проекте нового клуба. Мне было непонятно, как будет строиться команда, и я не был уверен, что это сработает. Меня по сути просили сменить один из самых успешных клубов в Европе на команду, которая была только в начале своего пути, где я должен был стать первым крупным игроком. Остаться в "Милане" было безопаснее.