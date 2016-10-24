Ибрагимович, Иньеста, Коке, Кроос и Левандовски - претенденты на "Золотой мяч"-2016

Журнал France Football опубликовал третью пятерку претендентов на "Золотой мяч"-2016. В нее вошли Златан Ибрагимович ("ПСЖ"/"Манчестер Юнайтед"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Коке ("Атлетико"), Тони Кроос ("Реал") и Роберт Левандовски ("Бавария").

Ранее в числе претендентов были названы Серхио Агуэро, Кевин Де Брейне (оба - "Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Гарет Бэйл, Криштиану Роналду (оба - "Реал"), Джанлуиджи Буффон, Пауло Дибала (оба - "Ювентус"), Диего Годин, Антуан Гризманн (оба - "Атлетико") и Гонсало Игуаин ("Наполи"/"Ювентус").

Издание обещало в течение дня публиковать по пять претендентов на "Золотой мяч" в алфавитном порядке. Всего в расширенный список войдет 30 игроков.

Напомним, что с этого года "Золотой мяч" будет вручаться без участия ФИФА на основании голосования журналистов, как это было с момента его основания в 1956 году и до 2009 года.