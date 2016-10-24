Ибрагимович, Иньеста, Коке, Кроос и Левандовски - претенденты на "Золотой мяч"-2016

Журнал France Football опубликовал третью пятерку претендентов на "Золотой мяч"-2016. В нее вошли Златан Ибрагимович ("ПСЖ"/"Манчестер Юнайтед"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Коке ("Атлетико"), Тони Кроос ("Реал") и Роберт Левандовски ("Бавария").
Ранее в числе претендентов были названы Серхио Агуэро, Кевин Де Брейне (оба - "Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Гарет Бэйл, Криштиану Роналду (оба - "Реал"), Джанлуиджи Буффон, Пауло Дибала (оба - "Ювентус"), Диего Годин, Антуан Гризманн (оба - "Атлетико") и Гонсало Игуаин ("Наполи"/"Ювентус").
Издание обещало в течение дня публиковать по пять претендентов на "Золотой мяч" в алфавитном порядке. Всего в расширенный список войдет 30 игроков.
Напомним, что с этого года "Золотой мяч" будет вручаться без участия ФИФА на основании голосования журналистов, как это было с момента его основания в 1956 году и до 2009 года.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Златан Ибрагимович
- Атлетико
- Бавария
- Наполи
- Криштиану Роналду
- Серхио Агуэро
- Диего Годин
- Андрес Иньеста
- Тони Кроос
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Гарет Бэйл
- Гонсало Игуаин
- Джанлуиджи Буффон
- Роберт Левандовски
- Кевин де Брейне
- Пьер-Эмерик Обамеянг
- Антуан Гризманн
- Хорхе Коке
- Пауло Дибала
SimonDm
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