15:06 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Ибрагимович, Иньеста, Коке, Кроос и Левандовски - претенденты на "Золотой мяч"-2016

0
0
0
1

Журнал France Football опубликовал третью пятерку претендентов на "Золотой мяч"-2016. В нее вошли Златан Ибрагимович ("ПСЖ"/"Манчестер Юнайтед"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Коке ("Атлетико"), Тони Кроос ("Реал") и Роберт Левандовски ("Бавария").

Ранее в числе претендентов были названы Серхио Агуэро, Кевин Де Брейне (оба - "Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Гарет БэйлКриштиану Роналду (оба - "Реал"), Джанлуиджи БуффонПауло Дибала (оба - "Ювентус"), Диего ГодинАнтуан Гризманн (оба - "Атлетико") и Гонсало Игуаин ("Наполи"/"Ювентус"). 

Издание обещало в течение дня публиковать по пять претендентов на "Золотой мяч" в алфавитном порядке. Всего в расширенный список войдет 30 игроков.

Напомним, что с этого года "Золотой мяч" будет вручаться без участия ФИФА на основании голосования журналистов, как это было с момента его основания в 1956 году и до 2009 года.

0
0
0
1
Материалы сюжета: "Золотой мяч"-2016

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

SimonDm

Роналду без вопросов в этом году - ЛЧ и Евро. Остальные могут дома сидеть

16:08

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ