Де Брейне, Дибала, Годин, Гризманн и Игуаин - претенденты на "Золотой мяч"-2016

Журнал France Football опубликовал вторую пятерку претендентов на "Золотой мяч"-2016. В нее вошли Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Диего Годин, Антуан Гризманн (оба - "Атлетико") и Гонсало Игуаин ("Наполи"/"Ювентус").

В опубликованную ранее пятерку вошли Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Гарет Бэйл, Криштиану Роналду (оба - "Реал") и вратарь Джанлуиджи Буффон("Ювентус").

Издание каждый час будет публиковать по пять претендентов на "Золотой мяч". Всего в расширенный список войдет 30 игроков.

Напомним, что с этого года "Золотой мяч" будет вручаться без участия ФИФА на основании голосования журналистов, как это было с момента его основания в 1956 году и до 2009 года.