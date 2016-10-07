Головин - в списке лучших молодых игроков по версии FourFourTwo

Авторитетный журнал FourFourTwo опубликовал свой рейтинг лучших молодых футболистов мира в возрасте до 21 года. Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин, который ранее был включен в число претендентов на "Golden Boy-2016", занял 49-е место. По мнению источника, молодые игроки редко получают шанс проявить себя в России, и именно поэтому появление хавбека красно-синих в данном рейтинге выглядит особенно обнадеживающе. Также FourFourTwo отметил универсальность 20-летнего россиянина. Стоит отметить, что первая десятка рейтинга будет объявлена позднее.

Напомним, ранее воспитанник "Краснодара" Даниил Уткин вошел в список из 60 талантливых игроков мира не старше 17 лет.