11:54 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Головин - в списке лучших молодых игроков по версии FourFourTwo

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Авторитетный журнал FourFourTwo опубликовал свой рейтинг лучших молодых футболистов мира в возрасте до 21 года. Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин, который ранее был включен в число претендентов на "Golden Boy-2016", занял 49-е место. По мнению источника, молодые игроки редко получают шанс проявить себя в России, и именно поэтому появление хавбека красно-синих в данном рейтинге выглядит особенно обнадеживающе. Также FourFourTwo отметил универсальность 20-летнего россиянина. Стоит отметить, что первая десятка рейтинга будет объявлена позднее.

Напомним, ранее воспитанник "Краснодара" Даниил Уткин вошел в список из 60 талантливых игроков мира не старше 17 лет.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Бармалей3000

где другие 49 места рейтинга (10,11,12,13,14,15 годов) закончили с футболом!!!

12:45

Супершвайни

главное, головину тату не забыть налепить на нужном месте=)))))))))))))))))

12:16

Супершвайни

Абалденный талант ))) Я когда в 2000-е годы играл в НХЛ у меня перспективы было выше крыши )))

12:15

merniloskut

На допинг проверять и тщательно!

12:02

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