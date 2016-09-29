Головин вошел в число претендентов на Golden Boy-2016

Полузащитник ЦСКА Александр Головин вошел в число 40 претендентов на получение премии Golden Boy по итогам 2016 года. Напомним, эта награда вручается итальянским изданием Tuttosport лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года, который выбирается голосованием среди представителей ряда авторитетных европейских СМИ.

Полностью список претендентов на Golden Boy-2016 выглядит следующим образом:

Деле Алли (Англия, "Тоттенхэм"), Марко Асенсио (Испания, "Реал"), Бэйли Леон (Ямайка, "Генк") Ришедли Базур (Голландия, "Аякс"), Гибриэл Боскилиа (Бразилия, "Монако"), Юлиан Брандт (Германия, "Байер"), Луна Карлос Фернандес (Испания, "Севилья"), Андреас Кристенсен (Дания, "Боруссия" М), Кингсли Коман (Франция, "Бавария"), Анте Корич (Хорватия, "Динамо" Зг), Амаду Диавара (Гвинея, "Наполи"), Данилу Барбоза да Силва (Бразилия, "Бенфика"), Мусса Дембеле (Франция, "Селтик"), Джанлуиджи Доннарумма (Италия, "Милан"), Брель Эмболо (Швейцария, "Шальке"), АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН (Россия, ЦСКА), Гонсалу Гедиш (Португалия, "Бенфика"), Демарай Грэй (Англия, "Лестер"), Марко Груич (Сербия, "Ливерпуль"), Ален Халилович (Хорватия, "Гамбург"), Келечи Ихеаначо (Нигерия, "Манчестер Сити"), Алекс Ивоби (Нигерия, "Арсенал"), Виктор Коваленко (Украина, "Шахтер"), Рубен Лофтус-Чик (Англия, "Челси"), Лукас Эрнандес (Франция, "Атлетико"), Эмануэль Маммана (Аргентина, "Лион"), Натан (Бразилия, "Витесс"), Жюль-Оливье Нтчам (Франция, "Дженоа"), Маркус Рэшфорд (Англия, "Манчестер Юнайтед"), Ренату Санчеш (Португалия, "Бавария"), Джайро Ридевалд (Голландия, "Аякс"), Антонио Санабрия (Парагвая, "Бетис"), Лерой Сане (Германия, "Манчестер Сити"), Джонатан Та (Германия, "Байер"), Юри Тилеманс (Бельгия, "Андерлехт") и Алмами Туре (Мали, "Монако").

Ранее данную награду получали такие футболисты, как Антони Марсьяль (2015), Рахим Стерлинг (2014), Поль Погба (2013), Иско (2012), Марио Гетце (2011), Марио Балотелли (2010), Алешандре Пату (2009), Андерсон (2008), Серхио Агуэро (2007), Сеск Фабрегас (2006), Лионель Месси (2005), Уэйн Руни (2004) и Рафаэль ван дер Варт (2003).