ФИФА считает, что некоторые СМИ пытаются ее дискредитировать

ФИФА на своем сайте опубликовала заявление, касающееся информации, распространенной в ряде СМИ. Она касается данных, основанных на украденных из баз данных организации хакерами. В частности, рассказывается о том, что президент ФИФА Джанни Инфантино встречался с представителями "ПСЖ" и "Манчестер Сити" тайно, чтобы помочь им избежать отстранения от Лиги чемпионов за нарушение финансового fair-play.

– Четыре недели назад группа журналистов отправила в ФИФА сотни вопросов, основанных на частных внутренних сообщениях и другой информации, которая была получена незаконно третьими лицами, – говорится в заявлении ФИФА. – Несмотря на то, что мы ответили на все вопросы, некоторые СМИ проигнорировали наши ответы и исказили факты в преднамеренной попытке дискредитировать ФИФА и ввести в заблуждение своих читателей. Есть одна конкретная цель: подорвать доверие к новому руководству ФИФА, в частности к президенту Джанни Инфантино и генеральному секретарю Фатме Самуре. Новое руководство ФИФА с 2015 года провело много изменений в организации, чем мы гордимся.

Факт, что многие бывшие чиновники ФИФА сейчас подвергаются уголовному преследованию. Другие уволены. Неудивительно, что некоторые из них пытаются распространить ложные слухи о новом руководстве.