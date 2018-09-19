ФИФА пожизненно отстранила трех фигурантов дела о коррупции

Независимый комиет по этике ФИФА пожизненно отстранил от футбольной деятельности трех фигурантов дела о коррупции в федерации, сообщает пресс-служба организации. Ими стали бывший председатель совета директоров Североамериканской футбольной лиги Аарон Дэвидсон, бывший пресс-атташе президента КОНКАКАФ Костас Таккас и экс-консультант по маркетингу ФИФА Мигель Трухильо.

Дэвидсон в 2016 году признал свою вину в даче взяток на права на трансляции игр. Таккас в 2017-м признал виновным в отмывании денег, Трухильо, также в 2016-м признал вину по ряду пунктов обвинения, включая крупный сговор.

Помимо отстранения, все три чиновника оштрафованы на миллион швейцарских франков.