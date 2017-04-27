Фелипе Мелу подрался с игроками "Пеньяроля" после матча

Полузащитник "Палмейрас" Фелипе Мелу стал главным действующим лицом массовой потасовки на поле после матча Кубка Либертадорес против "Пеньяроля" (3:2). 33-летний бразилец, выступавший ранее за "Интер" и "Ювентус", после первой игры заявил, что один из соперников назвал его макакой, и, скорее всего, сегодня после финального свистка игроки решили выяснить отношения. Мелу и вратарь "Палмейрас" были окружены соперниками. Хавбек попытался вырваться из окружения, но его стал преследовать один из запасных уругвайской команды. В результате Мелу нанес удар по лицу своему преследователю, и продолжил убегать. Через несколько минут игрокам удалось скрыться в раздевалке.

Стоит отметить, что потасовка на поле спровоцировала и стычку между фанатами, которую пришлось урегулировать полиции.