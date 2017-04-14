Фелипе Мелу иронично ответил на проявление расизма со стороны игрока "Пеньяроля"

Полузащитник "Палмейраса" Фелипе Мелу сообщил, что по ходу матча группового турнира Кубка Либертадорес против "Пеньяроля" (3:2) один из соперников назвал его макакой. Бразилец, ранее выступавший за "Ювентус" и "Интер", высказал предположение, по какой причине у соперника есть проблемы с темнокожими людьми.

– Один из футболистов "Пеньяроля", отметившийся голом, назвал меня макакой, – цитирует Marca Мелу. – Возможно, у него есть проблемы с темнокожими парнями, потому что с одним из них спит его жена. Как бы там ни было, главное, что мы победили.

Согласно СМИ, оскорбил Мелу форвард уругвайской команды Гастон Родригес, который позже принес бразильцу извинения.