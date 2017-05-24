Экс-наставник "Факела" и "Химок" возглавил "Актобе" вместо Петракова

Владимир Муханов назначен на пост главного тренера "Актобе", сообщает официальный сайт клуба. Российский специалист уже возглавлял "Актобе" с 2006 по 2012 год, став с ним трехкратным чемпионом Казахстана. Также в его карьере был ряд других казахстанских и российских клубов, включая "Факел" и "Химки". Последним местом его работы был "Окжетпес".
Ранее в качестве претендента на пост наставника "Актобе" назывался главный тренер "Томи" Валерий Петраков.
Дополнительная информация
http://www.fc-aktobe.kz/index.php/ru/novosti-2/1647-vladimir-vasilevich-mukhanov-glavnyj-trener-fk-aktobe