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Экс-наставник "Факела" и "Химок" возглавил "Актобе" вместо Петракова

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Владимир Муханов назначен на пост главного тренера "Актобе", сообщает официальный сайт клуба. Российский специалист уже возглавлял "Актобе" с 2006 по 2012 год, став с ним трехкратным чемпионом Казахстана. Также в его карьере был ряд других казахстанских и российских клубов, включая "Факел" и "Химки". Последним местом его работы был "Окжетпес".

Ранее в качестве претендента на пост наставника "Актобе" назывался главный тренер "Томи" Валерий Петраков.

Дополнительная информация

http://www.fc-aktobe.kz/index.php/ru/novosti-2/1647-vladimir-vasilevich-mukhanov-glavnyj-trener-fk-aktobe

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