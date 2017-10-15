Джордж Веа лидирует в первом туре выборов президента Либерии

Легендарный форвард Джордж Веа, получивший в 1995 году "Золотой мяч", лидирует в выборах президента Либерии по ходу первого тура. Как сообщает AFP, избирательная комиссия объявила, что будет второй тур голосования, поскольку в первом ни один из кандидатов не набрал больше 50 процентов, хотя в предвыборном штабе Веа утверждали, что их кандидат победит уже в первом туре.

По данным источника, после подсчета более 95 процентов бюллетеней лидирует Веа, за которого проголосовали 39,2 процента избирателей. Второе место занимает вице-президент Либерии Джозеф Бокаи – 29,6 процента. Остальные 18 кандидатов сильно от них отстают.

Веа лидирует в 12 провинциях из 15, включая столичный регион, который он представляет в качестве сенатора с 2014 года.

Второй тур будет организован во второй вторник после даты объявления окончательных результатов первого тура.